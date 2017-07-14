قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن دول الحصار متجهة إلى قطيعة ستطول مع قطر، مضيفا “أن ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية.”

متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه على موقع تويتر: “نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته فيمن حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة.”

نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره،ولعله الأصوب في ظل إختلاف النهج وإنعدام الثقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وقال الوزير الإماراتي: “إن أزمة قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره.”

أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة" ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وفي تغريدة أخرى لفت الوزير إلى أن “الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات.”

الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأكد قرقاش أن “للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها.”

للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية إستقرارها،وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز،حقها أن تعزل التآمر عنها — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وختم الوزير أنه “برغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك، بنسيجه الاجتماعي الواحد، نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة.”

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