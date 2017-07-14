خَسِرَ مواطنٌ قطريّ قرابة ٣ ملايين ريال، بعد موت قطيعٍ من الإبل يملكه كانت ترعى في السعودية، إذ لم يستطع الوصول إليها خاصة أن أعدادها كبيرة وبعضها نفق في الصحراء بسبب الحرارة والجوع والعطش الشديد ولا يوجد من يهتم بها، بسبب الحصار.

ولم تقف خسائرُ المواطن القطري سعيد المري (41 عاماً)، عند نفوق إبِلِه، بلْ تعدّت مأساته ذلك فهو لديه ممتلكات كثيرة في المملكة لا يعرف مصيرها، والأسوأ أن الحصار قطع صلته مع أقرب الأرحام إليه التي تعيش في الإمارات.

وبحسب ما ذكر موقع “هافينغتون بوست” فإنّ مشكلة “المري” قد تكون الأسوأ بين ملاك الإبل القطرية. مشيراً إلى أنّه بعد طرد المواطنين القطريين من السعودية وإعطائهم مهلة تبلغ أسبوعين فقط للخروج من الأراضي السعودية ومنعهم من الدخول إليها أصبح من الصعب التواصل مع الرعاة المعنيين بالاعتناء بالإبل والإشراف عليها ومن المستحيل أيضاً تحويل الأموال إليهم لشراء الأعلاف للإبل ليصبح مصيرها مجهولاً.

ومن الأضرار الأخرى التي تعرض لها المري إلى جانب إبل السباقات والمزاين منزله في السعودية الذي مازال يجهل مصيره حتى اللحظة.

ولفت المري إلى الحديث عن تعرض أملاك القطريين مثل المزارع والمنازل والسيارات كثيراً للسرقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

المري اتجه إلى لجنة حقوق الإنسان في الدوحة لرفع دعاوى وطلب تعويضات عن الممتلكات التي فقدها في السعودية ومازالت الإجراءات قائمة في هذا الشأن، بهدف الحصول عليها أو تعويضه عنها في حال تضررها وفقدانها خاصة أن قيمتها المادية تقدر بملايين الريالات، حسب قوله.

وأكد “المري” أن الحصار على قطر أضر بالشعب القطري وكل مقيم على أرضها حرم من التواصل مع الأقارب والأصدقاء في دول الحصار.

أما أسوأ ما يعاني منه المري في هذه الأزمة فهو أن لديه شقيقة كبرى في الإمارات كان يتواصل معها ويبادلها الزيارات ولكن للأسف بعد قطع العلاقات مع قطر قُطعت معها صلة الأرحام في دول الحصار.

وكانت صحيفة التليغراف البريطانية قد ألقت الضوء على هذه المأساة حينما قامت السعودية بطرد الإبل المملوكة للقطريين في منتصف يونيو/حزيران 2017 بعد أيام من اندلاع الأزمة.

ولم تصمد المئات من الجمال أمام الجوع والعطش، فلقيت المئات منها حتفها، حسب التقرير الذي ترجمته هاف بوست عربي.

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية، إن بعض هذه الجمال ماتت على جانب الطريق بعد أن علقت على الحدود بين البلدين، حيث لم يكن هناك ما يكفي من الماء والطعام.

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