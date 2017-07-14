نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو، أظهر قيام أحد مالكي الفنادق في العاصمة الهولنديّة، أمستردام، بالإعتداء على مُخرجة من جنوب إفريقيا، كانت تقيمُ في فندقه.

وأظهر الفيديو مالك الفندق وهو يقوم بضرب المُخرجة (Sibahle ‘Steve’ Nkumbi)، ودفعها من أعلى الدّرج؛ لأنها تأخرت على مغادرته، مما يوحي بأن الهجوم غير مبرر ودوافعه عنصرية.بحسب ما رأت “ديلي ميل”

وبحسب الصحيفة كانت “Nkumbi” وصديقتها تقيمان في فندق “Airbnb” لبضعة أيام لحضور معرض فني في المدينة، لكنها تأخرت عن مغادرته ورغم الاعتذارات الكثيفة، غضب المالك وألقى ممتلكاتها خارج الفندق، ثم دفعها بقوة لتسقط من أعلى السلم.

ونقلت على الفور الفتاة إلى المستشفى بعد أن عانت من كدمات وارتجاجًا في الدماغ، ألقت الشرطة القبض على المالك بتهمة محاولة القتل.

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