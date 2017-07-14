قَتَلَ مواطن مصري نجلَهُ في العقد الثالث من عمره، رميا بالرصاص، أمام عيني والدته، في أحد شوارع “حي السلام” بمدينة منفلوط، التابعة لمحافظة أسيوط جنوب مصر.

وأظهر مقطع فيديو متداول محاولة الأب بالاعتداء على زوجته فحاول الابن الدفاع عن والدته والتصدي له فقام الأب برفع سلاحه عبارة عن “طبنجة” وأطلق منها عدة طلقات متفرقة بالجسد فأرداه قتيلا أمام إحدى الصيدليات بالشارع العمومي.

وبعد التأكد من وفاة نجله قام الأب بالاعتداء على زوجته بالضرب وأثناء ذلك تجمهر عدد من أهالي المنطقة وفر هاربا تاركا جثة نجله ووالدته ومن بصحبتها.

Also published on Medium.