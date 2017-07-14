أظهر مقطع فيديو، لحظة إعدام عناصر الشرطة الإسرائيليّة الخاصة، أحد منفذي عملية المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت صباح اليوم الجمعة، وأدت لمقتل شرطييْن إسرائيلييْن واستشهاد 3 شبان فلسطينيين.

ويبدو في الفيديو المتداول أحد الشبان الثلاثة منفذي الإشتباك المُسلح في باحات الأقصى، وهو مصابٌ وملقىً على الأرض، ويحيط به عدد من عناصر شرطة الإحتلال، ليباغتهم وينهض عن الأرض، قبل أن يُعاجله الجنود بإطلاق وابلٍ كثيف من الرّصاص أدى الى ارتقائه على الفور.

وقالت مواقع عبرية إن 3 مسلحين أطلقوا النار صوب عناصر الشرطة الإسرائيلية أمام باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس، فأصابوا عنصري شرطة بجراح بالغة وإسرائيلي ثالث بجراح طفيفة، ثم انسحبوا إلى داخل ساحات الأقصى.

وبينت أن قوة إسرائيلية لاحقت المسلحين واشتبكت معهم بساحات الأقصى قبل الإعلان عن استشهاد الثلاثة، الذين اتضح لاحقًا بأنهم يحملون بنادق محلية الصنع من طراز “كارلو غوستاف” ومسدس، بينما تبين أنهم من سكان مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وفي وقت لاحق، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر نبأ مقتل الشرطيين الإسرائيليين الذين أصيبا في العملية.

وفي أعقاب العملية قررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين اليوم الجمعة وإعلان منطقته، منطقة عسكرية مغلقة.

فيما وصف وزير الأمن الداخلي العملية بالخطيرة جدًا، وأنها تعتبر بمثابة اجتياز للخطوط الحمراء، وذلك بعد انسحاب المنفذين ودخولهم إلى المسجد الأقصى.

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