أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لحظة سيطرة عنصري شرطة بمدينة “هيوستن” بولاية “تكساس” الأمريكيّة، على مختلّ عقلياً، رشّ أحدهما بمبيد حشريّ، في أحد القطارات.

وفي الفيديو المتداول، حاول أحد عناصر الشرطة الأمريكيين، بهدوء، اقناع الرجل الذي كان عارياً من ملابسه، بضرورة الخروج من القطار، لكن الأخير رشّ مبيداً حشرياً على الشرطي، ثمّ وجّه له صفعةً على وجهه، قبل أنْ يُسيطرا عليه.

وقد اتُهم الرجل المختلّ عقلياً بالاعتداء على الشرطي.وقال محاميه عنه إنه لم يتصرف بشكل غير عقلاني عندما ظهر أمام المحكمة.

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