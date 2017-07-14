انتشر مقطع فيديو على نطاقٍ واسعٍ، أظهرَ قيام 4 أبناء بضرب والدهم العجوز وسحله أمام أهالي الحي دون رحمة، في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية.

وذكرت وسائلُ إعلامٍ محليّة، أن سبب ما أقدمَ عليه الأبناء الأربعة خلافهم مع ابيهم الثمانيني على الميراث، ما دفعهم لربطه من يديه وقدميه وضربه بعد ذلك؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث كسور في جسمه نُقل على أثرها إلى أحد مشافي المدينة.

الغريب في الموضوع أن الحادثة تمت في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الناس، ولكن أحداً منهم لم يوقف الأبناء عن ارتكاب هذا الفعل الشنيع وإيقاف صرخات الأب المستغيثة.

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