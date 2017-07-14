تعرّض الرئيس الامريكي دونالد ، لموقفٍ محرجٍ، خلال زيارته الحاليّة لفرنسا.

 

وكان ّ إيمانويل ماكرون في استقبال “ترامب”، ومشى الرئيسان بعضهما بجانب بعض، بينما كان ترامب يتنقل بنظره بين الحراس.

 

وفيما كان أحد الحراس يهمّ بأداء أحد المراسم البروتوكولية عبر الوقوف مقابل ماكرون وترامب ووضع السيف مقابل وجهه، التفت ماكرون إلى الحارس فيما ظل ترامب دائراً ظهره له! وهو ما دفع ماكرون إلى تنبيه ترامب للاستدارة والوقوف مقابل الحارس.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا صباح الخميس إلى مطار “أورلي” جنوب باريس، في زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين.

 

وتأتي الزيارة بدعوة من ماكرون، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي “الباستيل”، والاحتفال بمرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.

 

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