تعرّض الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لموقفٍ محرجٍ، خلال زيارته الحاليّة لفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في استقبال “ترامب”، ومشى الرئيسان بعضهما بجانب بعض، بينما كان ترامب يتنقل بنظره بين الحراس.

وفيما كان أحد الحراس يهمّ بأداء أحد المراسم البروتوكولية عبر الوقوف مقابل ماكرون وترامب ووضع السيف مقابل وجهه، التفت ماكرون إلى الحارس فيما ظل ترامب دائراً ظهره له! وهو ما دفع ماكرون إلى تنبيه ترامب للاستدارة والوقوف مقابل الحارس.

Pres. Trump, French Pres. Macron participate in welcome ceremony at Les Invalides in Paris, France for Bastille Day. https://t.co/emSYnzDLiN pic.twitter.com/KVKwfdCcO5

— ABC News Politics (@ABCPolitics) ١٣ يوليو، ٢٠١٧