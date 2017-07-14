نشرت وسائلُ إعلامٍ عبريّة، مقطع فيديو قصير، أظهر لحظة بدء العملية الفدائيّة التي نفذها 3 شبانٍ فلسطينيين داخل المسجد الأقصى المُبارك، صباحَ الجمعة، وأدت الى مقتل جنديين إسرائيليين، واستشهاد منفذيها.

ويظهر في الفيديو، اثنين من الجنود الإسرائيليين، وهما يتمركزان على أحد الحواجز التي تنصبها شرطة الإحتلال، على أحد الأبواب الرئيسيّة المؤدية الى الأقصى المُبارك، قبيل دخول اثنين من منفذي العملية من خلفهم، وبدء الهجوم الفدائي، كما يظهر في الفيديو أدناه.

وفي أعقاب العمليّة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى.

ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أدانَ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية المسجد الأقصى .

وعبر عباس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن رفضه الشديد، وإدانته لـ”الحادث الذى جرى في المسجد الأقصى، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة”.

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