اعترف نائب مدير شرطة , والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد, بوجود الدعارة الخمور في إمارة , واصفا الأمر بالظاهرة الشائعة في فنادق .

 

وقال خلفان الذي كان يتحدث خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي حسب ما نشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب على “تويتر” ورصدته “”, “لا يمكن لأحد أن يمنع ذلك “.. وظهر على خلفان الارتباك عندما سأله المذيع عن أن تلك الظاهرة هل هي فردية أم عامة.

ورد خلفان على المذيع بالقول.. ” هل تستطيع أن تمنع ظاهرة الزنا في المملكة العربية , مستحيل إطلاقاً والمجتمع ليس كله ملائكة.. ما عندما “أمر عام”.

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