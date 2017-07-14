اعترف ضاحي خلفان نائب مدير شرطة دبي, والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, بوجود الدعارة الخمور في إمارة دبي, واصفا الأمر بالظاهرة الشائعة في فنادق دبي.

وقال خلفان الذي كان يتحدث خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي حسب ما نشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب على “تويتر” ورصدته “وطن”, “لا يمكن لأحد أن يمنع ذلك “.. وظهر على خلفان الارتباك عندما سأله المذيع عن أن تلك الظاهرة هل هي فردية أم عامة.

ضاحي خلفان يعترف:

الدعارة والخمور "أمرٌ عام" وشائع في #دبي ولا يمكن لأي أحد أن يمنع ذلك !! pic.twitter.com/2iFB9t5jyI — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 14, 2017

ورد خلفان على المذيع بالقول.. ” هل تستطيع أن تمنع ظاهرة الزنا في المملكة العربية السعودية, مستحيل إطلاقاً والمجتمع ليس كله ملائكة.. ما عندما “أمر عام”.

Also published on Medium.