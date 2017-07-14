أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس, الجمعة, العملية الفدائية التي وقعت في مدينة القدس المحتلة واستشهد خلالها 3 مواطنين فلسطينيين فيما قتل جنديان إسرائيليان, وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو, مؤكداً على رفضه ما أسماه أي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة.

كما طالب الرئيس محمود عباس، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك امام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراق.

من جهة أخرى، أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات مع الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين.

وشهدت مدينة القدس عملية فدائية نفذها 3 شبان فلسطينيين صباح الجمعة, أدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين, فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب فلسطيني في مدينة بيت لحم في حادث منفصل صباح اليوم.

Also published on Medium.