قال السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل آل سعود, إن السعودية “صبرت” على قطر أكثر من “21” عاماً-حسب قوله- وأكثر من ذلك الصبر يعتبر “عجزا” وليس صبرا. كما قال.

السفير السعودي تخطى الدبلوماسية المعهودة في لغة السفراء واصفا قطر في جلسة حوارية ضمت سفيري الإمارات ومصر بدولة أصغر من حارة في الرياض- حسب قوله- مضيفا ” خلاص مش عايزينكم لا تجونا ولا نجيكم، أنتم دولة غنية عليكم بالعافية “. وفق ما رصدت “وطن” على تويتر.

سفير المملكة لدى الأردن الأمير خالد آل سعود جابها من الآخر معلقاً على #قطع_العلاقات_مع_قطر

" ياخي ما أبيك "#تميم_يرهب_الدوحه_بالترك pic.twitter.com/dfdsuJ9bFp — أبو شلاخ الليبرالي (@AboShl5Libraly) July 13, 2017

وكان السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أكد أن دول الحصار فشلت إعلامياً في إدارة الأزمة ضد قطر.

وقال الأمير خالد إنه لا حل عسكرياً للأزمة الخليجية، مؤكداً بالنص «سأعطيكم من الآخر.. ليس هناك حل للأزمة الخليجية – العربية».

وهاجم السفير السعودي جامعة الدول العربية التي وصفها بالعاجزة وغير القادرة على حل الأزمات العربية، مهاجماً كذلك الوحدة العربية التي وصفها بالكذبة الكبرى.

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