قال السفير السعودي لدى الأردن , إن “صبرت” على أكثر من “21” عاماً-حسب قوله- وأكثر من ذلك الصبر يعتبر “عجزا” وليس صبرا. كما قال.

 

السفير السعودي تخطى الدبلوماسية المعهودة في لغة السفراء واصفا قطر في جلسة حوارية ضمت سفيري الإمارات ومصر بدولة أصغر من حارة في - حسب قوله- مضيفا ” خلاص مش عايزينكم لا تجونا ولا نجيكم، أنتم دولة غنية عليكم بالعافية “. وفق ما رصدت “وطن” على .

وكان السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أكد أن فشلت إعلامياً في إدارة الأزمة ضد قطر.

 

وقال الأمير خالد إنه لا حل عسكرياً للأزمة الخليجية، مؤكداً بالنص «سأعطيكم من الآخر.. ليس هناك حل للأزمة الخليجية – العربية».

 

وهاجم السفير السعودي جامعة الدول العربية التي وصفها بالعاجزة وغير القادرة على حل الأزمات العربية، مهاجماً كذلك الوحدة العربية التي وصفها بالكذبة الكبرى.

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