نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو لأحداث دموية ليلة الانقلاب الفاشل الذي حصل في تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والذي يصادف السبت 15 يوليو/تموز 2017 الذكرى السنوية الأولى له.

وذكرت صفحة “الجزيرة تركيا” على موقع فيسبوك، أن الفيديو يعرض مشاهد لأول مرة، ويظهر فيه جنود من الجيش التركي الذين شاركوا في الانقلاب وهم يطلقون الرصاص بشكل مباشر نحو المواطنين الذين حاولوا إيقافهم، فيما ظهرت إحدى الدبابات وهي تقصفهم بقذائفها.

ويُظهر الفيديو أيضاً سقوط جرحى بين المواطنين، وفرار أعداد كبيرة منهم خلال تعرضهم لإطلاق النار من قِبل جنود في الجيش التركي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو الماضي محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وأسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم “غولن” في الولايات المتحدة منذ 1999، وتطالب تركيا بتسليمه لها من أجل المثول أمام العدالة.

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