هجوم على حاجز امني في الجيزة

قتل خمسة شرطيين مصريين في هجوم استهدف اليوم الجمعة حاجزا أمنيا في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، وسط مخاوف إثر تصاعد الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة تفتيش بمنطقة البدرشين الواقعة على بعد حوالي 20 كلم عن القاهرة.

وعلمت “الجزير”ة أن القتلى ضابط وأمين شرطة وثلاثة مجندين. وسبق أن استهدف مسلحون عدة مرات عناصر الأمن في هذه المنطقة.

وتأتي هذه العملية وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات التي يشنها مسلحون ضد القوات الأمنية والمراكز الحكومية في سيناء ومناطق أخرى بمصر.

وكان الجيش المصري فقد الجمعة الماضي 23 من جنوده، في هجوم استهدف نقاطا تتمركز فيها قواته شمال شرقي سيناء.

كما أعلنت الداخلية في ذلك اليوم مقتل ضابط في جهاز الأمن الوطني برصاص أطلقه مجهولون في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

في سياق متصل، علّقت الكنائس القبطية والإنجيلية في مصر بعض أنشطتها لأسباب أمنية، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفتها.

وعلقت الكنائس المؤتمرات والرحلات التي تُنظّمها لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تحذير الأجهزة الأمنية لها من وقوع مزيد من الهجمات.

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