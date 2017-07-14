احتفلت “جاكلين” نجمة الإغراء اللبنانية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بعيد ميلادها الـ81.

وفي أحدث ظهور لها، خطفت “جاكلين” الانظار بأناقتها وترتيبها التي لا زالت تحافظ عليهما رغم ملامح تقدم العمر التي بدت على وجهها ويديها، إلا أنها لا تزال تحافظ على رونقها الخاص.

وجكلين ممثلة إغراء لبنانية، حملت اسم مارلين مونرو، لتشبهها، بدأت حياتها الفنية كمنولوجست في عام 1959، وتزوجت من الملحن عفيفي رضوان ثم عادت إلى الأضواء لتتفرغ للمونولوج والسينما، عملت مطربة في النوادي النيلية ببيروت، قبل أن تتجه إلى السينما، عملت في أفلام لبنانية وعربية عديدة منها أدوار بطولة.

ومن ابرز هذه الأفلام: “بنات الكاراتيه” و”استاذ أيوب” و”بدوية في باريس” و”باباي يا حلوة” و”ليالي الشوق” و”العسل المر” و”إسماعيل ياسين في دمشق” و”فاتنة الجماهير” و”أخوة الشناوي” و”مهرجان الحب” و”امرأة لاتبيع الحب”.وفق مجلة لها



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