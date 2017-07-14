لقى رجل مصريّ مصرعه، الجمعة، على يد صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص، في منطقة “أبو قير” شرق محافظة الإسكندرية، ثم أصاب المتهم نفسه بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية.

وتبين من التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية المُختصّة أن القتيل وصديقه الذي أطلق النار عليه، يعملان في المقاولات، ودخلا في مشادة كلامية تطورت بشدة بسبب خلافات مالية، فأطلق أحدهما النار على الثاني ليسقط قتيلًا، ثم ضرب نفسه بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى.

من جهتها، ذكرت صفحة “تلفزيون وطن” على “فيسبوك” أن الشّجار نشب بين سائق سيارة أجرة و صاحبها الذي يؤجرها للأول عندما جلسوا لاقتسام الإيراد اليومي، ودبّ الخلاف بينهما على 200 جنيه، انتهى بقتلِ أحدهما للأخر!.

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