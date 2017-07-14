رفضت المذيعة اللبنانية بقناة الجزيرة، روعة أوجيه، وصفَ المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منفذي عملية المسجد الأقصى التي وقعت صباح الجمعة، بـ”الإرهابيين”.

وكان “أوفير جندلمان” المتحدث باسم “نتنياهو”، يتحدث في مقابلةٍ أجرتها معه الجزيرة عن تداعيات إغلاق المسجد الأقصى في أعقاب العملية، ومنع أداء صلاة الجمعة فيه، وقد وصف المسؤول الإسرائيلي منفذي العملية وهم من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطينيّ المحتل، بـِ”الإرهابيين”.

وردّت الاعلامية اللبنانية على “جندلمان” بالقول إنّ جميع التعريفات الدولية تقول إنه عندما يكون العمل موجه ضد سلطات إحتلال وليس ضد مدنيين فهو ليسَ ارهاباً.

واستشهد 3 شبان فلسطينيين وقتل شرطيين إسرائيليين خلال اشتباك مسلح اندلع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الجمعة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، عقب العملية.ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أدانَ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية المسجد الأقصى .

وعبر عباس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن رفضه الشديد، وإدانته لـ”الحادث الذى جرى في المسجد الأقصى، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة”.

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