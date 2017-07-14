تداولَ نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو أثارَ غضبهم، وظهرت فيه مضيفة على متن “طيران الإمارات”، تقوم بإعادة سكب “الشمبانيا” من الكؤوس إلى داخل الزجاجة!.

وبحسب اللقطات، التي يبدو أنها صوّرت في درجة رجال الأعمال على متن “طيران الإمارات” في رحلةٍ كانت متجهة الى دبي، تظهر المضيفة وهي تعيد تعبئة زجاجة الشمبانيا من الكؤوس التي قُدّمت للمسافرين.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ الراكب (Yevgeny Kayumov – يفغيني كايوموف)، من روسيا، قام بتصوير هذا الشريط على متن طائرة A380 وهو في طريقه الى دبي، ونشرَهُ على حسابه في “انستغرام”.

وأرفَقَ “كايوموف” تعليقاً على الفيديو قائلاً: “لقد قمت بتصوير هذا الفيديو عن طريق الخطأ، ولم أستوعب ما حصل في ذلك الوقت، إنها تعيد سكب الشمبانيا في الزجاجة”. وسأل الشركة:” هل هذه الممارسة عادية؟”.

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