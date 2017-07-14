نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مجموعةً من الصّور أظهرت جانباً من حياة أبناء الأثرياء في الإمارات.

وبيّنت الصور التي قالت الصحيفة إنها من حسابٍ لأبناء الأثرياء على “انستغرام” يتابعه 158،000 شخص، تفاخرهم بسياراتهم الفارهة واليخوت الفاخرة، إلى جانب ظهور فتياتٍ بملابس فاضحة، على أرض الإمارات.

يُشار الى أن الصحيفة البريطانية كانت قد سلّطت الضوء قبل أيام على حياة ابناء الاثرياء في السعودية، ونشرت جانباً من حياتهم “السرية”.

وبيّنت الصور اهتمامات أبناء الأثرياء السعوديين، ما بين امتلاك النمور وأشبال الأسود وقرود الشامبانزي، والسيارات والطائرات الخاصة الفاخرة، بالإضافة لاستعراضهم اسلحتهم الشخصية.

*شاهد هكذا يعيش أبناء أثرياء السعودية حياة التّرف….

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