فقد الاعلامي المصري المثير للجدل , صوابه على الهواء مباشرة, محرضا على مواصلة حصار ومعاقبة الأمير تميم بن حمد-حسب قوله.

 

واستغرب عمرو أديب المساعي الأمريكي لإنهاء أزمة الخليج, زاعما وقوف قطر وراء التفجيرات التي تشهدها الدول العربية حسب قوله وأن الحصار المفروض عليها لمعاقبتها وضبط - قائلا” انتم تفرطوا فينا انتوا قلتوا لنا سنأخذ حقنا والموضوع مش لازم ينتهي غير لما نأخذ حقنا من قطر”.

وأضاف بانفعال “احنا وثيقين فيكم وعارفين ان هناك عهد ووعد ” ويجب ان ناخذه.

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