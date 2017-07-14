فقد الاعلامي المصري المثير للجدل عمرو أديب, صوابه على الهواء مباشرة, محرضا على مواصلة حصار قطر ومعاقبة الأمير تميم بن حمد-حسب قوله.

واستغرب عمرو أديب المساعي الأمريكي لإنهاء أزمة الخليج, زاعما وقوف قطر وراء التفجيرات التي تشهدها الدول العربية حسب قوله وأن الحصار المفروض عليها لمعاقبتها وضبط الارهاب- قائلا” انتم تفرطوا فينا انتوا قلتوا لنا سنأخذ حقنا والموضوع مش لازم ينتهي غير لما نأخذ حقنا من قطر”.

لما عمرو اديب يعيط على الهواء دليل ان #الحصار على قطر فشل و سينتهي دون اي مكاسب لمصر

كل اعوانك باعوك يا بلحه#حال_مصر_ف_جمله pic.twitter.com/9zA9t0dzKc — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) July 13, 2017

وأضاف بانفعال “احنا وثيقين فيكم وعارفين ان هناك عهد ووعد ” ويجب ان ناخذه.

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