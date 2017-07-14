رصدت عدسات المصورين اللاعب البرازيلي المتقاعد الأسطورة “رونالدو”، في عطلة خاصة بساحل جزيرة إيبيزا الإسبانية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي يضرب الأرض هذه الأيام.

وظهر رونالدو نجم الدوري الإسباني والمنتخب البرازيلي سابقا، البالغ من العمر 40 عاما، وهو يسترخي بقميص أبيض فضفاض وسروال وردي اللون على الشاطئ.

وبدا متمشيا وجالسا ممسكا بهاتفه الجوال، وهو يرتدي نظارة شمسية، وحيث يبدو بمعنويات عالية في نزهته الشخصية.

لكن يبدو أن الحياة المريحة لها انعكاسها على صحة رونالدو الذي ظهر وقد زاد وزنه كثيرا، مقارنة بما كان عليه في سنوات النجومية الكروية.

وطفت قضية وزن رونالدو أمام الأضواء في يناير الماضي، بعد أن علّق زميله السابق والمهاجم الإنجليزي مايكل أوين أثناء حضوره مباراة في البرازيل، بسخرية على هذه الزيادة الوزنية وهو ينشر صورة تعكس ذلك على حسابه بتويتر.

وكتب أوين: “كنت أعتقد أن وزني في زيادة مستمرة حتى شاهدت زميلي السابق روني (رونالدو)”.

وتحدث رونالدو يوم الاثنين الماضي في حفل للفيفا قائلا: “لقد صدمت إزاء مدى أهمية وزني في العالم الذي نعيش فيه، ولا أعرف سر هذا الاهتمام”.

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