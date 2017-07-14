يدّعي رجلُ دينٍ هنديّ أن مشيه على ظهور النّساء يُساعدهنّ على الحمل وتعزيز الخصوبة، في طقوسٍ قديمة تلجأ إليها نساءُ ولاية “أندرا براديش”، جنوب الهند.

وتسمح عشراتٌ من النسوة الهنديات التي يَئِسنَ من حدوث الحمل، لهذا الرّجل كي يدوس على ظهورهنّ بعد ان يقُمن بالاستلقاء على الأرض، في أحد المعابد.

وبينما يقوم الرجل بالمشي على ظهور النّساء ممارساً تلك الطقوس الغريبة، يقف مئات من السكان المحليين وهم يشاهدون.



وبحسب ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطانيّ، وقرات فيه “وطن”، فإنّ كثيرين يدّعون أن هذه الممارسة قد نجحت، وحققت رغبات عدد لا يحصى من النساء في أن يُصبحنَ أمهات.

وقال (Harilal Nayak – هاريلال ناياك)، وهو قاضٍ تنفيذي في بلدة “ماناكسيرا” في ولاية “اندرا براديش”: “هذه الطقوس مستمرة منذ أجيال”.مضيفاً أنّ “الناس لديهم اعتقاد قوي في نجاعة هذه الممارسة .

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