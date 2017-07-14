أثار الداعية السعودي أحمد بن سعيد القرني, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, في تغريدة أطلقها دعا فيها أهل فلسطين إلى ترك المسجد الأقصى لليهود. !

وقال القرني في تغريدته التي رصدتها “وطن” على “تويتر”, متسائلاً ” من اعظم حرمة عند الله، دم المسلم الفلسطيني أم المسجد الأقصى.؟ اتقوا الله في دماء الناس ،من قال أن الموت في سبيل الأقصى استشهاد “.!!

وأضاف الداعية المثير للجدل في تغريدته التي رصدتها “وطن” قائلاً “يا أهل فلسطين، انتهجوا نهج رسول الله في فتح مكة ، ولا تتبعوا قادتكم المغامرين بكم، فأنتم اصبحتم وقود هذه #الحرب الخاسرة.!

يا أهل فلسطين #المسجد_الاقصي ، انتهجوا نهج رسول الله في #فتح_مكة ، ولا تتبعوا قادتكم المغامرين بكم ، فأنتم اصبحتم وقود هذه #الحرب الخاسرة.! — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 14, 2017

وتابع :” لن يتخلى اليهود عن المسجد الأقصى ،فهم مثل ثعلبا جائعا أمسك بجرادة، ولن يرسل العرب جيشاً لتحرير القدس ،وما تفعله حماس تهلكة ولم يأمر بها الله “. حسب قوله.

لن يتخلى اليهود

عن #المسجد_الاقصي ،فهم مثل ثعلباجائعا أمسك بجرادة ،ولن يرسل العرب جيشاً لتحرير القدس،وما تفعله حماس تهلكة ولم يأمر بها الله. — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 14, 2017

وزاد عن ما سبق بالقول “الشعوب هي الضحية التي يسوقها الطغاة الى المذبح ، هاتوا دليلاً من القران والسنة يقول بقتال العدو وانتم في ضعف وبدون عدة وعتاد “.

الشعوب هي الضحية التي يسوقها الطغاة الى المذبح ،هاتوا دليلاً من القران والسنة يقول بقتال العدو وانتم في ضعف وبدون عدة وعتاد.!#المسجد_الاقصي — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 14, 2017

وقال إن المسجد الأقصى مسجدنا وليس لليهود ، ولن يعود الا بأمر الله، ثم الاعتصام وإعداد القوة ، ومن رباط المدافع والدبابات ، وليس #سكينا وحجرا.!

وأوضح الداعية السعودي شروط ما أسماها عودة المسجد الأقصى.. قائلاً ” من شروط عودة المسجد الأقصى ، الاعتصام والاجتماع وإعداد القوة ، وانتم لا معتصمين ولا متوحدين ولا إعداد ولا قوة ، فعن اي تحرير تتحدثون .!

#من شروط عودة #المسجد_الاقصي ، #الاعتصام والاجتماع وإعداد #القوة ، وانتم لا معتصمين ولا متوحدين ولا إعداد ولا قوة ، فعن اي تحرير تتحدثون .! — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 14, 2017

وخلص قائلاً ” لستم بأشرف من رسول الله ولستم بأحب عند الله منه ،ولو أراد ان يهلك كفار قريش لكفت رفع يده الى السماء ،فاتبعوه وانظروا فعله “.

لستم بأشرف من رسول الله

ولستم بأحب عند #الله منه ،ولو أراد ان يهلك #كفار #قريش لكفت رفع يده الى السماء ،فاتبعوه وانظروا فعله.#المسجد_الاقصي — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) July 14, 2017

وهاجم المغردون الداعية القرني على تغريدته المثيرة للجدل والمشككة في جهاد الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني-كما رصدت وطن- على تويتر من تغريدات جاءت على النحو التالي..

وأموال المسلمين التي قدمها ملكك لترامب حتى يحافظ على عرشه دي وضعها إيه — kamal eldeen Sedky💗 (@kamal2817) July 14, 2017

الحرب خاسره في عيون"المنافقين" والله متم نورة ولو كره الكافرون وماكلامك ذا الا ل تهميد ل التطبيع لليهود ب حسب توجهات "ولي الامر" — فهد (@8hMaxntXPxjevSL) July 14, 2017

انبطاحي صهيوني خنزير متعود على الذل والاهانات من اسياده يهود خيبر .. حماس شرف الامه وتاج على الراس — Mohammed (@Mohamme55862402) July 14, 2017

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