قال المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفسي إن ما يجري في الإمارات وعلى وجه الخصوص إمارة “دبي” سوف يفاجئ الجميع بالخليج, مشيراً إلى أن ما يدور الآن يشير إلى ولادة “إسرائيل جديدة”.

وأضاف النفسي في تسجيل فيديو خلال ندوة نشرها الكاتب السعودي تركي الشهلوب رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, درس سنغافورة ليس بعيد عنا.. مشيراً إلى أن سنغافورة كانت جزء من أملاك الدولة الاسلامية وعندما علم الانجليز أنهم سوف يغادرون شجعوا الهجرة الصينية المكثفة إلى سنغافورة إلى أن أصبحوا اغلبية ثم أوعزوا إلى هذه الاغلبية بطلب حق تقرير المصير المضمون في ميثاق الامم المتحدة وحصل ذلك بان جاء مندوب من الامم المتحدة لمناقشة الامر.

الدكتور عبدالله النفيسي يفجرها:

ما يدور في #الإمارات يشير إلى أننا أمام ولادة "إسرائيل جديدة" في منطقة الخليج pic.twitter.com/rkpyFE0KIX — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 14, 2017

وتابع ” نفس الشي جرى في تيمور الشرقية فقد أسسوا دولة مسيحية في قلب الارخبيل الاندونيسي, والان هناك هجرة كبيرة تجري للغربيين والهنود والكوريين والفلبيين إلى دول الخليج وخاصة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما يضعنا أمام سيناريو إسرائيل جديدة.

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