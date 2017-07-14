قال المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفسي إن ما يجري في وعلى وجه الخصوص إمارة “” سوف يفاجئ الجميع بالخليج, مشيراً إلى أن ما يدور الآن يشير إلى ولادة “ جديدة”.

 

وأضاف النفسي في تسجيل فيديو خلال ندوة نشرها الكاتب السعودي تركي الشهلوب رصدتها “” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, درس ليس بعيد عنا.. مشيراً إلى أن كانت جزء من أملاك الدولة الاسلامية وعندما علم الانجليز أنهم سوف يغادرون شجعوا الهجرة الصينية المكثفة إلى إلى أن أصبحوا اغلبية ثم أوعزوا إلى هذه الاغلبية بطلب حق تقرير المصير المضمون في ميثاق الامم المتحدة وحصل ذلك بان جاء مندوب من الامم المتحدة لمناقشة الامر.

وتابع ” نفس الشي جرى في تيمور الشرقية فقد أسسوا دولة مسيحية في قلب الارخبيل الاندونيسي, والان هناك كبيرة تجري للغربيين والهنود والكوريين والفلبيين إلى دول الخليج وخاصة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما يضعنا أمام سيناريو إسرائيل جديدة.

 

 

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