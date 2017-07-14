وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبارات “غزل”، لبريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسيّ، أثناء زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وقال ترامب لـ”ماكرون” بحضور زوجها وزوجته “ميلانيا”: “هيئتك جميلة جدا”، قُبيلَ دخولهم لاجتماعٍ الخميس، مجمع “ليزانفاليد” المدفون فيه “نابليون بونابرت” وغيره من رموز الحرب في فرنسا.

وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال “جميلة”، غير أن رد فعلها لم يكن واضحا.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترامب واعتبروها جنسية.

وعلى تويتر كتب “أليكس بيرج”، وهو معد تسجيلات فيديو مهتم بقضايا المرأة، “قول ترامب لسيدة فرنسا لأولى: هيئتك جميلة جدا يلخص موقف الرجال الذين يقفون بأطراف أصابعهم على الخط الفاصل بين المجاملة والتحرش الجنسي”.

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