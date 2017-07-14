فاجأ أحد متابعي الفنانة اليمنية “آروى”، بطلبٍ غريبٍ منها، خلال قيامها ببثٍ مباشر على حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وطلب المُتابع من آروى أن تصور رجليها، فأجابته: “حصورها بس ليش، قلي سبب معين حيتحقق لما صور رجولي، وانا اصورها بس ليش؟”.

وقالت آروى في الدردشة إن حبها لليمن لا شك فيه، لافتةً الى أن لا ضرورة لتقديم أغنية يمنية من أجل اثبات وطنيتها، معتبرةً أنها فخر لوطنها بشخصها قبل غنائها.

وأضافت أن وزنها يبلغ 64 كيلوغراماً، وأنها طويلة إذ يبلغ طول قامتها 174 سنتيمتراً.

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