كتب: شمس الدين النقاز – كما كان متوقّعا، حجب النظام المصري موقع صحيفة “وطن” في إطار حملة تستهدف إسكات كل الأصوات المعارضة لبطش العسكر بشعب الكنانة وتنكيله بكل الأحرار الذين رفعوا أصواتهم عاليا “يسقط يسقط حكم العسكر” بعد أن ضاقوا ذرعا بحكمه غير المبارك.

صحيفة “وطن” التي نالت شرف الحجب في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي كانت ولازالت وستظلّ وفيّة لمبادئها الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها وفضح مخطّطات الحكّام المتآمرين على “رعيّتهم”، كما ستبقى خير مساند لكلّ حراك ثوري يهدف لانتزاع الحقوق المغتصبة من الشعوب المغلوبة على أمرها.

استفاق نظام السيسي متأخّرا على ما يبدو، لكن من المؤكد أن كفيله الإماراتي هو من دفعه لحجب “وطن”، فـ”العيال التي كبرت” ضاقت ذرعا بالتقارير المنشورة على الموقع، فجنّدت لأجل إسكاته لجانها الإلكترونية الواحدة تلو الأخرى لشن حملات “بلوك” متزامنة، عسى أن يستجيب “الفيسبوك” لدعوتهم بحذف مقال أزعج ساكني القصور المحروسة بمرتزقة “بلاك ووتر”.

رغم حجب موقعها، ستظلّ “وطن” صوت المقموعين ونصير المستضعفين في كلّ مكان وزمان، ولكم في تغطيتها لبدايات الثورات العربية دليلا بارزا على ما شهد به الخصوم قبل الأصدقاء، فلا هي وقّرت نظام ابن علي، ولا استحت من حسني مبارك ومعمّر القذافي وبشار الأسد وعلي عبد الله صالح، ولا هي انحازت لرموز الثورات المضادّة الذين عرضوا عليها ملايين الدولارات فقط لتصمت وتشهد بالزور وتطبّل لـ”ولاة الأمور” و”طوال العمر” مثلما يفعل غيرها.

لقد نالت الصحيفة بعد نجاح المرحلة الأولى من الثورات العربية نصيبا وافرا من التهم، فتارة يتّهمها خصومها بأنها “ليبرالية” وطورا بأنها “إخوانية”، ولا يعلم هؤلاء أنها مع جميع المظلومين أينما كانوا ومهما كانت معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم، لإيمانها العميق بأن الإعلام رسالة نبيلة تتجاوز “الإيديولوجيات” والانتماءات الحزبية التي لم تزد الأمة العربية والإسلامية إلا تفرّقا وتشتّتا.

نؤكد لجميع قراء الصحيفة أن “وطن” لن تتوقّف مع حجب موقعها في مصر، فطوال مسيرتها عانت الصحيفة الحجب ولكنّها نجحت في تخطّيه في أكثر من دولة، ما دفع دولتي “السعودية” و”الإمارات” لحجب الروابط البديلة ومراسلة الأولى لموقع “ميديوم” الأمريكي “Medium” تطلب منه حجب الموقع البديل لصحيفة “وطن”، بعد أن فشلت كلّ حملات تنويم الشعوب العربيّة المغلوبة على أمرها.

قد لا يعلم من حجب صحيفة “وطن” أن عدد العاملين بها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، بإمكانيات ماديّة شبه معدومة قد لا تتجاوز في مجملها راتب مراسل صحيفة خليجية كبيرة في دولة عربية حتى لا نقول في عاصمة من العواصم الغربية، لكن هؤلاء “الحاجبين” متأكدون من أن الواحد الصادق مع نفسه والمخلص لأمّته قادر على كشف كذب وزيف إمبراطوريات إعلامية ينفق عليها الداعمون بسخاء منقطع النظير.

“وطن” والعاملون بها يعدون قراءها ومتابعيها في كل مكان ووعد الحرّ دين، بأنها ستواصل مسيرتها بدون التفات إلى الوراء وبنفس الخط التحريري وبملفّات أقوى، ستكشف للقارئ العربي حجم التآمر عليه من قبل حكومات كانت الكلمة الحرّة أشدّ أعدائها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وإن غدا لناظره قريب.

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