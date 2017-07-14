ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، انّ السلطات البحرينية اعتقلت الشيخ جلال الشرقي، امام وخطيب مسجد “كانو” في الدوار الثاني بمدينة حمد، بعد إلقائه خطبة الجمعة، جدّد فيها هجومه على حكام الدّول التي تُحاصر قطر.

وتداول النشطاء مقطعاً من إحدى الخطب السابقة للشيخ “الشرقي”، شنّ فيها هجوماً حادّاً على الإمارات والبحرين لدعمها السيسي في انقلابه على الرئيس المصريّ المنتخب محمد مرسي.

وقال الشيخ “الشرقي” إنّ الحكام لا يعبدون الله، بل يعبدون اليهود وامريكا.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر اتهامات وجهت إليها بدعم الجماعات الإرهابية، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، بهدف فرض الوصاية عليها.

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