خرج المتحدّث الرسمي باسم مجموعة MBC، مازن حايك عن صمته، ليردّ على الانباء التي تحدّثت مؤخراً عن تغيير أعضاء لجنة تحكيم The Voice، وغيره من برامج المواهب التي تنتجها MBC.

وقال “حايك” على حسابه في “تويتر”: “بالنسبة للمسائل المثارة حالياً في الاعلام وعلى شبكات التواصل، حول أسماء النجوم- أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين في برامج MBC للمواهب… يهمّنا أن نؤكّد بأن الصورة لم تكتمل بعد، وسنُعلن رسمياً عن التفاصيل المتعلقة بالتبديلات والتغيرات في تلك البرامج الرائدة، في حينه…”.

وأضاف: “الانتظار، معظم ما يشاع ويتم تداوله بخصوص أسماء النجوم في تلك البرامج، هو تكهنات وتحليلات مبنية على اخبار غير مؤكّدة أو غير دقيقة…”.

وختم: “أخيراً، إن مسألة إعلان أسماء النجوم-أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين هي حصراً في عهدة MBC، وتبقى رهن اتمام التفاصيل التعاقدية والاجرائية”.

كانت المغنية المصرية “شيرين”، أعلنت قرارها بالاعتذار عن المشاركة في لجنة تحكيم برنامج The voice، إضافة لتركها برنامجاً آخر تقدمه على قناة DMC باسم “شيري ستديو”.

وأوضحت “شيرين” في لقاء لها مع إذاعة “شذى” المغربية، الإثنين، أن السبب لتركها البرنامجين هو أنها لا تحب التكرار، وأنها تحضر لفيلم سينمائي وألبوم جديد، وترغب بالتفرغ لهما .

وكان المغني العراقي كاظم الساهر قد أشعل فتيل التغيير عندما أعلن عن تنحيه عن مكانه في لجنتي تحكيم The Voice وThe Voice Kids.

وقال في تصريح سابق إنّ النسخة المخصصة للأطفال جعلته يشعر بالحزن تجاه أولئك الأطفال الذين يحبطون عند استبعادهم حلقة بعد حلقة، وهو السبب الذي دعاه بعد ذلك لجمعهم من أجل الغناء سويةً وإعادة ثقتهم بأنفسهم.

بينما وقع كل من نانسي عجرم وتامر حسني عقد المشاركة في الموسم الثاني من The Voice Kids مما يعني تأكد رؤيتهما في الموسم القادم من البرنامج. في حين لم يتم تأكيد بقاء المغني عاصي الحلاني في البرنامج، بينما لم تجر إدارة القناة أي اتصالات مع المغني صابر الرباعي لتجديد عقده ما يترك الباب مفتوحاً حول مستقبله.

محمد عساف الحائز على لقب Arab Idol في موسمه الثاني، أول الوجوه الجديدة التي ستظهر في The Voice kids ليحل مكان المغني كاظم الساهر، لينضم إلى نانسي عجرم وتامر حسني.

وكان العميد علي جابر رئيس قنوات مجموعة MBC قد أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك في أبريل/نيسان الماضي، نية القناة تغيير لجنتي تحكيم برنامجي “The Voice” و”The Voice Kids”.

وتم تداول أسماء العديد من المغنين ليشغلوا كراسي لجان التحكيم في النسخة القادمة، أبرزهم المغني المصري هاني شاكر والمغنية سميرة سعيد، وكذلك تم طرح اسم أحلام وراغب علامة وإليسا وآخرين.

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