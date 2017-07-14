كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عما أسمته بـ”الخطوة التالية” لحل أزمة قطر.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيزيرت ناور، إن “إقناع أطراف أزمة قطر بالحوار المباشر مع بعضهم البعض، هو الخطوة التالية التي ستتبعها الولايات المتحدة لحل الأزمة”.

وأشارت ناور إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون أنهى زيارته التي استمرت لثلاثة أيام إلى الخليج، ضمن سبل حل أزمة قطر.

وتابعت قائلة “بعد اجتماعات تيلرسون، اعتقد أن وزير الخارجية مقتنع أن عقد مفاوضات مباشرة بين أطراف أزمة قطر، خطوة هامة لحل تلك الأزمة”.

ومضت بقولها “نأمل أن يتوافق الأطراف على القيام بتلك الخطوة، وسنواصل دعم الكويت في جهود الوساطة”.

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن التقدم بالنسبة لحل أزمة قطر لا يزال “محدودا”، لكنه لا يزال مستمرا بصورة كبيرة.

وتطرقت ناور إلى الأزمة السورية، وأشار إلى أن واشنطن تعول على المساندة الروسية من أجل توسيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت: “نحن نتابع مناطق جنوب — غرب سوريا حيث الهدنة التي يتم الالتزام بها حاليا، نعول على أننا سنتمكن من توسيعها”.

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