اكدت الحكومة الاردنية انه على الاحتلال فتح المسجد الاقصى فورا امام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني ان الحكومة توكد على رفض اي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في اماكنهم المقدسة بحرية ومن دون اي إعاقات.

وأدان المومني التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى الْيوم وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيرا الى موقف الاردن المبدئي بإدانة العنف.

واضاف ان الحكومة اجرت اتصالات مكثفة للضغط من اجل اعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري.

واكد المومني ان الاردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لاية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس .

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