استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، كما قتل شرطيان اسرائيليان في اشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الاقصى صباح اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في المسجد الأقصى أن ثلاثة فلسطينيين نفذوا عملية اطلاق نار في باب الاسباط ادت الى اصابة 3 عناصر من الشرطة الاسرائيلية بجراح خطيرة اعلن عن مصرع اثنين منهم لاحقا، وانسحب المسلحين الثلاث نحو باحات المسجد الاقصى واشتبكوا مع الشرطة الاسرائيلية التي اطلقت النار عليهم بكثافة ما ادى الى استشهاد الثلاثة ولا يزالون على الارض ويمنع وصول الاسعاف اليهم.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اغلقت الاقصى ومنعت المواطنين من الدخول والخروج .

وقال شهود عيان ان شبان فلسطينيين فتحوا النار على شرطة الاحتلال من مسافة الصفر، وبعدها بادرهم الاحتلال بإطلاق النار من مسافة الصفر بالقرب من باب حطة داخل المسجد الاقصى. وفق ما نشرت وكالة “معا” المحلية.

وحسب شهود عيان: فان الشبان الثلاث كانوا يستقلون دراجة نارية، دخلوا من منطقة باب حطة، حصل أول اشتباك مسلح بينهم وبين قوات الشرطة التابعة لما يسمى بـ”حرس الحدود”، واصلوا تقدمهم باتجاه صحن قبة الصخرة وهناك حصل اشتباك اخر واستشهدوا.

من جهتها قالت مصادر عبرية ان المنفذين استخدموا بندقيتين من نوع كارلو محلي الصنع ومسدس في العملية.

وذكرت مصادر عبرية ان الشهداء وهم ” محمد جبارين ١٩ عام محمد احمد جبارين ٣٠ عام محمد احمد جبارين ١٩ عام “, من مدينة ام الفحم.

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