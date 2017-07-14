أعلن مصدر أمني مصري وآخر طبي, مقتل سائحتين أوكرانيتين، على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق إن ست سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم، وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

ومن جانبه أعلن القنصل العام الروسي أن من بين المصابين في هجوم الغردقة إمرأة تحمل الجنسية الروسية.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية المصرية، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، بأنه أثناء تواجد المتهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر اليوم الجمعة، أصاب ست سائحات من جنسيات مختلفة، باستخدام سلاح أبيض “سكين”.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدى على عدد من ا… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Friday, July 14, 2017

تم نقل السائحات للمستشفى لتلقى العلاج.

أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص، كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

​وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه جاري تطوير استجواب المذكور للوقوف على دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

الوفيات من اوكرانيا المصابين من المانيا امن امان استكرار على فكرة المانيا امبارح طلعت بيان تحذير لرعاياها من السفر الى #مصر#الغردقة pic.twitter.com/5W8HrmaSkM — mohamed Abd Elwahed (@m_eelwahed) July 14, 2017

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