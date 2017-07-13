قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنيّة، حاتم الأزرعي، إنّ الوزارة ستتابع الفيديو الذي نُشِرَ على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وأظهرَ طبيباً يُدخّن داخل مركزٍ صحيّ بمنطقة “الهاشمي الجنوبي” وسطَ العاصمة عمّان.

وفي تفاصيل الفيديو المتداول، وثق مراجع للمركز الصحي مخالفة الطبيب لقانون الصحة العامة بمنع التدخين داخل المركز وفي غرفة المراجعين.

ويظهر الفيديو مراجعاً يقول للطبيب: “لو سمحت أطفئ سيجارتك”، إلا أن الطبيب رفض وأشعل سيجارة أخرى.

وأبدى الطبيب لا مبالاة وتحديا لوزير الصحة بعد أن أعاد اسمه مرتين وأكد أنه يدخن في المكتب داخل المركز وطلب من المواطن أن يشتكي.

وأشار “الأزرعي” لموقع قناة “رؤيا” الفضائيّة، الى إن التدخين محظور بموجب القانون في الأماكن العامة ومنها المستشفيات والمراكز الصحية تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً الأطباء إلى أن يكونوا قدوة لغيرهم في العمل على مكافحة التدخين؛ كونهم أكثر الناس معرفة بأضراره.

وحسب التعديلات الأخيرة على قانون الصحة العامة، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ٣ أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ في المكان وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.

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