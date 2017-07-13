قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن دولة الإمارات قد تراجعت عن مطلبها بأن تغلق قطر شبكة الجزيرة ومنافذ إعلامية أخرى، وذلك في إثر الاحتجاجات العالمية للدفاع عن حرية الصحافة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة الكعبي قولها، إن بلدها يسعى الآن لإيجاد حلٍّ دبلوماسي للأزمة مع قطر.

وفي مقابلةٍ مع الصحيفة وجدت “الكعبي” صعوبةً في شرح سبب مطالبة الدول الأربع بإغلاق الجزيرة الإنكليزية أيضاً، التي مدحت نورة ذاتها سلوكها المهني على خلاف نظيرتها العربية، على حسب قولها.

وتواصلت نورة لاحقاً مع صحيفة “التايمز” لتعلمها أنّ “الإمارات تراجعت عن مطالبها بإغلاق كلٍّ من القناتين، بشرط إجراء تغيير جوهري وإعادة هيكلة لقنوات الجزيرة. ويتضمن هذا التوقّف عن التحريض على الإرهاب، الذي كان يحدث من خلال استضافة دُعاة متطرفين وقادة ميليشيات”، وفق ما نقلته الصحيفة البريطانية عن الوزيرة الإماراتية.

وقالت الكعبي: “بإمكان طاقم الجزيرة الاحتفاظ بوظائفهم، وبإمكان قطر الاستمرار بتمويل القناة، لكن بشرط ألّا توفر تلك القناة منصةً للمتشددين، وألا تمثّل القناة الإنكليزية درعاً واقية لنظيرتها العربية الأكثر تطرّفاً”.

وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أمس الأربعاء، في القاهرة، قد شهدت حالة من الارتباك بعد هجوم سعودي وبحريني على قطر وسياساتها الإعلامية.

وتراجعت الكعبي كذلك عن تهديدات الإمارات السابقة بزيادة حدّة الحصار الحالي على قطر وفرض عقوباتٍ جديدة، وذكرت أنّ الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض مع الدوحة، قائلة: “نحن بحاجة لحلٍّ دبلوماسي، فنحن لا نبحث عن التصعيد. ولا نتحدث عن فرض عقوباتٍ جديدة”.

من جهته، علّق مدير شبكة الجزيرة الإعلامية، ياسر أبو هلالة، على هذا التراجع الإماراتيّ عن مطلب إغلاق القناة بقوله إنّ ذلك “ليسَ كرماً ولكن اعترافاً بالهزيمة”، معتبراً أنّ هذا الخبر جيد وأنّ “التنافس خير من التآمر”.

حسب التايمز، الإمارات تخلت عن مطلب إغلاق الجزيرة! ليس كرماً ولكن اعترافاً بالهزيمة، وهذا خبر جيد،التنافس خير من التآمر https://t.co/bQ1xFhpxF4 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٣ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف “أبوهلالة” على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “المفارقة أن تراجع الإمارات تزامن مع تصعيد حملتها على الجزيرة في الأمم المتحدة، من خلال وشايات لا نقاشات، وكأن العالم جهاز أمن!”.

المفارقة أن تراجع الإمارات تزامن مع تصعيد حملتها على الجزيرة في الأمم المتحدة، من خلال وشايات لا نقاشات، وكأن العالم جهاز أمن ! https://t.co/W3mrq7Z217 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٣ يوليو، ٢٠١٧

وقال إنّ “الجزيرة لا تدعي العصمة، كتب الكثير في نقدها، وهي تتعلم وتتطور، وأرشيفها وبثها مفتوحان للنقاش العام من الأفراد والمؤسسات والدول”.

الجزيرة لا تدعي العصمة، كتب الكثير في نقدها، وهي تتعلم وتتطور، وأرشيفها وبثها مفتوحان للنقاش العام من الأفراد والمؤسسات والدول https://t.co/W3mrq7Z217 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٣ يوليو، ٢٠١٧

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