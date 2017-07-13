أكد السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل آل سعود، أن دول الحصار فشلت إعلامياً في إدارة الأزمة ضد قطر.

وقال الأمير خالد في جلسة حوارية ضمت سفيري الإمارات ومصر نظمتها جمعية الشؤون الدولية بعمّان مساء الثلاثاء الماضي إنه لا حل عسكرياً للأزمة الخليجية، مؤكداً بالنص «سأعطيكم من الآخر.. ليس هناك حل للأزمة الخليجية – العربية».

وهاجم السفير السعودي جامعة الدول العربية التي وصفها بالعاجزة وغير القادرة على حل الأزمات العربية، مهاجماً كذلك الوحدة العربية التي وصفها بالكذبة الكبرى.

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