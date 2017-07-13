أقدمت سلطات الإنقلاب في جمهورية مصر العربية على حجب موقع (وطن. يغرد خارج السرب) حسب ما أفاد به القراء الذين لم يتمكنوا من زيارة الموقع في اليومين الماضيين.

وانضمت “وطن” متأخرة إلى قائمة طويلة لعشرات المواقع الإخبارية التي تم حجبها بعد اندلاع الأزمة الخليجية المتمثلة بمقاطعة وحصار قطر من ثلاث دول خليجية بالإضافة إلى مصر. ومن بين تلك المواقع الجزيرة نت والعربي الجديد.

وتحظى “وطن” بإنتشار واسع داخل مصر التي تعد من أكثر الدول زيارة لموقعها.

وكانت “وطن” من أوائل المواقع التي استهدفها حجب حكومات عربية. فبعد أشهر من إنطلاق موقعها عام ١٩٩٦ قامت السلطات السعودية بحجب الموقع. وفي عام ٢٠١١ أقدمت السلطات الإماراتية أيضا على حجب الموقع قبل أن تصدر حكما قضائيا يتهم الصحيفة وناشرها بدعم محاولة إنقلاب على حكام الإمارات.

ومؤخرا قامت السعودية والإمارات بحجب روابط بديلة استخدمها الموقع لنشر مواضيعه.

وتؤكد “وطن” لقرائها الإستمرار ضمن سياستها التحريرية المستقلة رغم التضييق والحجب الذي تتعرض له منذ إنطلاقها منطلقة من قناعات بأن سياسات الحجب لم تعد تجدي وهي سياسة الحكومات الفاشلة التي تكدس أوساخها تحت الطاولة بدل معالجة المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المواطن من جراء الفساد وغياب العدالة الإجتماعية والقمع المنتشر والتضييق على الحريات.

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