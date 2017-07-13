طالبَ والدُ المُتّهم الأردنيّ بجريمة اغتصاب وذبح الطّفل السوري “7سنوات”، بإعدام نجله في حال ثبوت التهم المنسوبة اليه مؤكداً رفضه وعائلته ما حصل.

ووجّه والدُ المتهم رسالة الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ناشدَهُ فيها التّدخل لمنع التشهير بالعائلة.

وقال إنّ الطفل السوري ضحية الجريمة التي ارتكبها نجله، إنه كان دائم التواجد في المنزل مع أمّه وأقاربه، ويتعاملون معهم على أنّهم من العائلة.

وقال إن نجله حينما ارتكب الجريمة لم يكن بوعيه، وأنه كان تحت تأثير حبوب مخدرة، مُطالباً بالكشف عن الأشخاص الذين أعطوه إياها.

واعربت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني عن تضامنها مع عائلة الطفل السوري الذي قتل الجمعة الماضية، داخل منزل مهجور .

وأكدت في تغريدة اطلعت عليها “وطن” على موقع “تويتر” أنّ الأردن كله حزين وغاضب على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل سوري بريء”، في مخيم الحسين، وسط العاصمة عمان، الجمعة الماضية.

وأضافت: “لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة”.

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