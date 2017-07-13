تداول ناشطون بشكل واسع، مقطع فيديو، أظهرَ شخصًا يقصُّ خيوطاً في الجزء السفلي من ستار الكعبة، وصوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة، مرجحا أن يكون مجهول وضعها في موسم العمرة بنية رغبته إيذاء شخص آخر، معتمدا على قدسية المكان وصعوبة الوصول إليها.

لكنّ مصادر رسمية سعودية، نفت أن تكون الورقة التي ظهرت عبر الفيديو وقد قصها موظفو الحرمين الشريفين من أستار الكعبة بعد أن لفت بخيوط، محتوية على طلاسم سحرية أو شعوذات.

وصرح مصدر لصحيفة “سبق”، موضحا حقيقة الواقعة: “هي لا تعد إلا أسماء يكتبها بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنها تجلب لهم النفع إذا كانت مربوطة في نفس ستار الكعبة كالتي تُوجد في بعض المواقع الأخرى كشاخص جبل الرحمة وغار حراء”.

وأضاف: “مثل هذه الأشياء يتم التخلص منها فوراً ورصدها أولاً بأول”.

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