حظي مقطع فيديو، تؤدي فيه فتاةٌ حسناء مهاراتٍ كروية بمشاهداتٍ عالية وصلت حتى كتابة “وطن”، لهذا الخبر، 6 ملايين مشاهدة على “فيسبوك”، ومن المتوقع ارتفاع نسبة المشاهدة له.

وأبهرت الفتاة الحسناء ركاب مترو بمهاراتها الكروية المذهلة، حيث استعرضت حركاتها الرياضية بمهارةٍ فائقة، أثارت صدمة واعجاب الركاب الذين راحوا ينظروا إليها بذهول.

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