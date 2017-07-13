لقيَ رجُل أعمال أسترالي بارز، مصرعه في تايلاند أثناء ممارسة رياضة التزلج الهوائي أو parasailing، حيث سقط من على ارتفاع أكثر من 30 متراً، بعد لحظات قليلة من رفعه في الهواء، بينما تعلّق به أحدهم قبيل انطلاق المنطاد من الشاطئ نحو الأعلى.



ووقعت الحادثة التي توفي فيها رجل الاعمال “روجر جون هوسي” ذو السبعينَ عاماً، على شاطئ “كاتا” في “فوكيت” جنوب تايلاند.

وقد هرعت خدمات الطوارئ برجل الأعمال إلى مستشفىً قريب، إلا أنه توفي بعد وقت قصير.

وقد ألقي القبض على مشغل القارب والمشرفين على هذه الرياضة، ووجّهت اليهم التهم.

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