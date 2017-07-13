بدأت مديرية الأمن العام الأردنية، تركيب كاميرات مراقبة صغيرة الحجم على صدور أو أكتاف رجال الشرطة، ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين.

وقالت مديرية الأمن العام، إن هدف هذا الإجراء هو “للوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين، وقياس مدى الشفافية والحيادية، ومدى المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم، والحد من الاحتكاكات التي تحدث أحيانا بين الطرفين، والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص، أو أي خلافات وسوء فهم قد يحدث بينهما أثناء أداء الواجب بشكل عام”.



كما تهدف هذه الكاميرات إلى قياس مدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة اليهم، أو بتطبيق ما تعلموه وتدربوا عليه من أساليب التعامل مع المواطنين، وبما يؤدي إلى توثيق العلاقة وتعزيزها بين الطرفين.وفقَ بيانٍ لمديرية الأمن العام

ويمكن لهذه الكاميرات نقل وقائع محادثة ما بالفيديو وبجودة عالية الدقة، ويتم تخزين ما تصوره في وحدة مستقلة بمركز القيادة، وفق ما نشرت صحيفة الغد الأردنية.

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