انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على وشك كشف من وُصِفَتْ بـ”حبيبته الجديدة”، ولكنه تدارك الموقف سريعا، في لقطة لم تبثها القنوات الحكومية الروسية.

وظهر الرئيس الروسي خلال إجازته الصيفية، متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته وقام بفتح الباب الخلفي، قبل أن تشير له المرأة الجالسة على المقعد الخلفي، بإغلاقه مجددا، على الأرجح بسبب تواجد مصورين.

ووفقا لموقع “ديلي ميل”، فأن المرأة التي ظهرت تحمل حقيبة حمراء، ولم تتضح ملامحها، قد تكون صديقة جديدة لبوتن، لم تظهر معه من قبل.

وقطعت أغلب القنوات الروسية، البث فور إشارة المرأة لبوتن بإغلاق باب السيارة.

يشار إلى أن تقارير عدة ربطت بين بوتين وبين ألينا كاباييفا، 34 عاما، لاعبة الجمباز الحائزة على ميدالية أولمبية ذهبية في الرقص الإيقاعي.

وبوتين مطلق من زوجة سابقة، لايودميلا بوتن، ولديه منها فتاتان، لكن علاقاته اللاحقة بقيت طي الكتمان.

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