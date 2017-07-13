تداول ناشطون عراقيون, مقطع فيديو وثق جرائم الجيش العراقي في مدينة الموصل, الخميس, بحق عدد من المواطنين العراقيين على طريقة تنظيم “داعش” الارهابي في مجزرة سبايكر.

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن” على “تويتر”, أقدم عناصر يرتدون زياً عسكرياً برمي مدنيين من بناية عالية أحياء وإطلاق النار عليهم

هذه حقيقة تحرير #الموصل لمن فقَأَ عَيْنَهُ وطبل مع اذناب #ولي_الفقيه وتناسى شمولية الدمار والقتل بحق اهلنا الموصليين

الحق والباطل لا يجتمعان pic.twitter.com/HvKyYipeiA — عميد ركن خليل الطائي (@shvm_90) July 13, 2017

وسارعت وزارة الداخلية العراقية لتبرير موقفها من الفيديو المتداول بالقول إن المقطع يخضع للتحقيق, معلنة رفضها أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

وتداول مواطنين الكثير من الصور والفيديوهات من مدينة الموصل التي أعلنتها القوات العراقية محررة من تنظيم داعش الارهابي, رصدت الانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات بحق مواطني الموصل الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط العراقيين والعالم العربي والاسلامي.

وأوضحت الداخلية العراقية، إن المقطع يخضع للتحقيق، معلنة رفضها أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

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