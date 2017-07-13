تداول ناشطون عراقيون, مقطع فيديو وثق جرائم في مدينة , الخميس, بحق عدد من المواطنين العراقيين على طريقة تنظيم “” الارهابي في مجزرة سبايكر.

 

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن” على “”, أقدم عناصر يرتدون زياً عسكرياً برمي مدنيين من بناية عالية أحياء وإطلاق النار عليهم

وسارعت وزارة الداخلية العراقية لتبرير موقفها من الفيديو المتداول بالقول إن المقطع يخضع للتحقيق, معلنة رفضها أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

 

وتداول الكثير من الصور والفيديوهات من مدينة الموصل التي أعلنتها القوات العراقية محررة من تنظيم داعش الارهابي, رصدت الانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات بحق مواطني الموصل الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط العراقيين والعالم العربي والاسلامي.

وأوضحت الداخلية العراقية، إن المقطع يخضع للتحقيق، معلنة رفضها أي انتهاك بحق أي مواطن مهما كان.

 

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