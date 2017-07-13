ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون”، “ري سول جو”، إلى جواره في حفل أقيم الأحد الماضي، وبث التلفزيون الرسمي للبلاد مقاطع منه يوم الاثنين، وذلك بعد غيابٍ عن المشهد العام لـ4 أشهر، ما أثارَ الشائعات حولَ إعدمه لها.

والزوجة البالغة من العمر 27 عاما يُعرف عنها ارتداء الملابس والأكسسوارات الفاخرة، وهو نمط يختلف كثيرا عن واقع معظم النساء في كوريا الشمالية التي تعاني من الفقر في ظل العقوبات الدولية وتخصيص معظم الموارد المتاحة لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

وشهد الحفل، الذي أقيم احتفالا بنجاح التجربة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت فيها بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات، حضور الزعيم الكوري الشمالي وقرينته وكبار قادة الجيش وحشدا كبيرا من الضباط والجنود.

وتضمن الفعاليات عرضا موسيقيا لفرق غنائية مؤلفة من فتيات، وهي فرقة مورانبونغ، ويقال إن الزعيم هو الذي اختار الفرقة لتؤدي عرضا خلال الاحتفال.

وإلى جانب جونغ”، ظهر كبير مهندسي تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية جانغ تشانغ هو، والذي تمت ترقيته عقب التجربة الصاروخية الأخيرة.

والصاروخ الأخير “هواسونغ 14” يمتلك القدرة على الوصول إلى ولاية ألاسكا الأميركية، بحسب تقديرات مراقبين. وأطلقته كوريا الشمالية يوم 4 يوليو/تموز.

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