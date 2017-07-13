استغلّت امرأةٌ ثلاثينيّة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، خلود صديقها للنوم، لتقوم بإغراقه بالبنزين وأشعلت النار بإيقاد سيجارة، محاولةً حرقه.

وأصيب “جرادي سبنسر”، جراءَ ذلكَ، بحروقٍ تغطي حوالي 25 – 35 % من أسفل جسده. فيما وجهت الشرطة لصديقته آن سيبيلياك (38 عاما)، تهمة محاولة القتل العمد، بعد دخولهما في خلاف شخصيّ.

وقد تم نقل سبنسر إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن سمع والداه اللذان يعيشان في نفس المنزل، صراخ ابنهما.

وقال رئيس شرطة بين هيلز “هوارد بيرتون” :”إن الوالدين، عندما سمعا صراخ ابنهما ورائحة الدخان، ساعدا على إخراجه وذهبا به إلى المستشفى”.

وأوضح رئيس الشرطة، أن والدي الشاب لم يتصلا بالشرطة فالمستشفى هو الذي اتصل بهم.بحسب “ديلي ميل” البريطانيّة

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