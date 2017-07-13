اعترف الإعلامي السعودي سليمان العقيلي بشكل غير مباشر بوقوف بلاده خلف تسريب اتفاق الرياض.

ونشرت “سي إن إن” الأمريكية على موقعها بالعربية، الاثنين الماضي، بنود وثائق شملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية، واتفاق الرياض التكميلي 2014، التي ظلّت سرية منذ ذلك الحين.

وأشار العقيلي خلال حديثه على قناة ” فرانس 24″ إلى تسريب الرياض للوثائق، وقال إنه تم ردا على نفي القطريين وجود أي مطالب واستحقاقات”. !!

وما قاله الاعلامي السعودي يمثل اعتراف رسمي حول وقوف الرياض وراء تسريب الوثائق.

ويبدأ كلام العقيلي في الدقيقة 30 من المقطع المرفق.

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