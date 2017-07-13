تجاوَزَ عدد مشاهدات الأغنية Despacito – دسباسيتو، التي تعني “ببطئ”، الشهيرة، حتّى صباح الخميس، أكثرَ من 2 ونصف المليار مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها في الـ12‏من يناير الماضي.

ويؤدي المغني البورتوريكي “لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي”، الأغنية التي تروّج للسياحة بدولة “بورتوريكو”.

ودخلت الأغنية إلى عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى إن مشاهير عدة رددوا كلماتها، فيما اكتفى البعض بالرقص على ألحانها أو مجاراتها بلغات متعددة.

وساهم نجاح هذه الأغنية في إنعاش اقتصاد بورتوريكو وزيادة عدد السياح بنسبة 45% هذا الموسم، فلا أحد لحد الآن توقع هذا الارتفاع المرتبط بشهرة الأغنية.

ووفقا لما ذكره موقع Billboard، فإنّ شهرة الأغنية عالمياً أثارت اهتمام السائحين الأجانب لمعرفة المكان الذي ولد فيه نجوم الأغنية “فونسي ويانكي” مما أدى إلى زيادة معدل السياحة بنسبة 45% منذ طرح فيديو الأغنية الذي كشف عن مواقع مذهلة من المدينة الساحلية فضلا عن تكرار عبارة “هكذا نفعلها في “بورتوريكو”.

وكان حاكم “بورتوريكو” اعلنَ منذ شهرين، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً بفعل نجاح الأغنية واتفاع عدد السياح القادمين للبلاد.

وقامت قامت بعض الحسابات بنشر الأغنية الإسبانية مُترجمةً الى اللغة العربية، ليتعرف العرب على ترجمة الأغنية التي حازت اهتماماً كبيراً مؤخراً.

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