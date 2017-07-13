اعتبر الإعلاميّ بقناة ، جمال ريّان أن وزراء الاعلام العرب يحاربون “”؛ لأنّها نقلت الحرب على غزة وعلى لبنان، وتواجدت في ميادين الربيع العربي تنقل أصوات الشعوب المتطلعة نحو الحرية.

وجاءَ تصريح “ريّان” بعد أنّ شنّ وزيرا الإعلام السعودي والبحريني هجوماً على قناة الجزيرة خلال في القاهرة امس.

 

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد إن دولة تبادر إلى شق الصف العربي، وتبث الفتنة عبر قناة الجزيرة.

 

واتهم الوزير السعودي دولة قطر بأنها “تشق الصف العربي”، واتهم قناة الجزيرة بأنها “قناة للشر والفتنة وليست للرأي والرأي الآخر، فهي تدعم الإرهاب والتطرف”.

 

فيما قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي إن مملكة من الدول الأكثر تضررا مما سماها ممارسات شبكة قنوات الجزيرة الفضائية ومنصاتها الرقمية، وغيرها مما وصفها بقنوات الفتنة المملوكة أو التابعة لإيران.

 

واتهم الرميحي الجزيرة بأنها “تتطاول على الجميع”، وخاصة والإمارات وبلاده.

 

من جهته، وجّه الاعلامي جمال ريان رسالةً الى وزراء الاعلام العرب، خاطبهم فيها بضرورة إصلاح حال فضائياتهم، بدلاً من التحريض على الجزيرة، قائلاً: “إعلم جيدا حلمها ،لا تكونوا سببا في غضبها، اتركوا الأزمة لعقلاء”.

وقال “ريان”: “الى وزراء الاعلام العرب: يكفيكم الاستماع لنشرة اخبار او برنامج حواري واحد على العربية وسكاي للتعرف على حجم التدليس والفبركة الاعلامية اليومية”.

 

وأضاف: “العربية وسكاي بعد ان فشلتا في منافسة تجربة الجزيرة “ولن تنجحا”اصبحتا على قدم وساق ونمط تجربة الفضائيات المصرية ورموزها في التدليس”.

يذكر انّ مندوب دولة قطر في الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين ردّ على أقوال وزيري الإعلام السعودي والبحريني، بأن الجزيرة تنقل الخبر الصحيح والرأي والرأي الآخر، وأضاف إن العالم العربي اليوم يخاف من نقل الحقيقة.

 

وتابع “لا نريد الدخول في مهاترات، الحقيقة مثل الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال”.

 

وأضاف البوعينين: “من يتهمون الجزيرة يتغاضون عن القنوات التي تدلس وتنتهك الأعراض”غرد النص عبر

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