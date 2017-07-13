تصدر أخبار فتيات عائلة “كارداشيان” الشهيرة مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار بسبب أسلوب حياتهن المبهر، ما دفع العديد من العرب لتقليدهن وتحديدًا الأختين كيم وكايلي الأكثر شهرة من بنات العائلة، خاصة بعد ظهورهما في حملة إعلانية وتصوير لمستحضرات التجميل التي تملكها كايلي.

ومؤخراً نال وسم #بنات_كارداشيان_العرب “سونيا وفايزة” اهتماماً وتفاعلاً لافتاً عبر مواقع التواصل، نتيجة الشبه الكبير بين الثنائي بجانب أن الفتاتين تعيشان حياة أقرب إلى حياة الأختين “كيم وكايلي” ليس في طبيعة الحياة واهتماماتهما بمستحضرات التجميل ولا في النجومية فقط، ولكن في الشبه أيضًا.

ولعب الحظ في حياة الأختين “سونيا وفايزة” بشكل واسع بعدما تفاعل المغردون بكثافة مع صورهن، ما منحهما شهرة واسعة بسبب الشبه الكبير بينهما وبين الشقيقتين كيم وكايلي، فيما استغل عرب كارداشيان الشبه في الملامح والماكياج وحتى في تسريحة الشعر والملابس وأسلوب الحياة لإبهار متابعي “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” بتفاصيل حياتهما.

وتفاعل كثير من المغردين عبر موقع “تويتر”، معبرين عن إعجابهم بشخصية الأختين حيث تشبه فايزة علي إلى حد كبير كايلي جينر من حيث الشعر والعينين والشفاه فيما تشبه سونيا الأخت الأكبر كيم. وفق تقرير نشره موقع أرم نيوز

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